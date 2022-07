Trotinetele electrice, pericol public in Targu Jiu. Discutie in ATOP!

Problema trotinetelor electrice din Targu Jiu va fi dezbatuta in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Gorj. Au fost semnalate deja incidente in trafic si, in plus, multe trotinete sunt vazute abandonate prin intersectii sau aruncate in gardurile vii, pe marginea drumului.In plus, multi tineri nici nu respecta vreo regula in trafic. Merg pe contrasens, ignora culoarea rosie a semaforului, merg uneori si cate doi pe o trotineta si pun in pericol atat siguranta lor, cat si a altor ... citeste toata stirea