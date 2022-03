Turist decedat pe partia de schi din Ranca, dupa ce i s-a facut rau

Un turist in varsta de 58 de ani, din Deva, a decedat joi, 10 martie, in statiunea Ranca, din judetul Gorj, in timp ce se afla pe partia de schi. "A suferit un stop cardio-respirator. S-au efectuat manevre de resuscitare timp de 30-40 de minute. A venit si ambulanta si i s-a efectuat manevre de resuscitare", a spus Sabin Cornoiu, seful Salvamont Gorj.Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectaPolitistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.La data de 10 martie, ... citeste toata stirea