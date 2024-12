Turisti blocati in zapada

Sase turisti, intre care si doi copii, au fost ajutati de jandarmii montani sa ajunga in siguranta acasa dupa ce au ramas inzapeziti cu masinile pe drumul catre Varful Cozia.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Valcea, incidentul a avut loc duminica in jurul pranzului, cele doua autoturisme fiind descoperite intamplator de o patrula de la Postul de Jandarmi Calimanesti, care se afla in misiune in zona."Persoanele erau blocate de aproximativ 30 de minute si, ... citește toată știrea