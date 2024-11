Ultima zi onomastica pentru Gabriel, tanarul de 16 ani care si-a pierdut viata pe motocicleta

Tanarul care si-a pierdut viata, vineri seara, pe un drum judetean din comuna gorjeana Dragotesti, avea doar 16 ani si isi serba onomastica. Gabriel conducea o motocicleta si se indrepta spre casa in momentul in care a fost lovit de un autoturism.Din verificarile facute de politisti la fata locului, s-a stabilit ca baiatul de 16 ani ar fi intrat in depasirea autoturismului care a virat la stanga sa intre pe podul din fata unui imobil. Atunci s-a ciocnit cu motocicleta condusa de Gabriel. ... citește toată știrea