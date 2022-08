Un apreciat medic gorjean face fundatie cu un doctor din Germania

Medicul ortoped Bogdan Niculescu anunta infiintarea unei fundatii cu un medic ce activeaza intr-una dintre cele mai prestigioase clinici de chirurgie spinala din Germania. Demersul celor doi doctori vine in ajutorul gorjenilor care au probleme la nivelul coloanei vertebrale ori au nevoie de diagnostic si tratament in domeniul ortopediei.Momentan, medicul Niculescu anunta ca aceasta colaborare este posibila doar la clinica privata. Acesta spera ca, in viitor, sa fie posibila si la nivelul ... citeste toata stirea