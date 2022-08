Un autocamion incarcat cu materiale de constructie s-a rasturnat in Defileul Jiului. Circulatia este blocata VIDEO

Un TIR incarcat cu materiale de constructie s-a rasturnat in dimineata zilei de marti, 9 august, pe Defileul Jiului. Circulatia este blocata. Cabina autocamionului a ajuns intr-o rapa.Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, SMURD si Ambulanta au intervenit. Doua persoane au fost ranite. "Intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs in zona manastirii Visina, din Bumbesti Jiu in care a fost implicat un tir care s-a ... citeste toata stirea