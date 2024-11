Un barbat dat disparut, gasit la o stana din Gorj

Un barbat de 58 de ani, din municipiul Lugoj, judetul Timis, a anuntat ieri politia ca se afla la o stana, in localitatea gorjeana Iezureni. Acesta aflase ca are calitatea de persoana disparuta, ca urmare a solicitarii facute de sotia sa."La fata locului s-au deplasat politistii, ocazie cu care la stana de animale detinuta de o societate comerciala din judetul Gorj, a fost depistat barbatul de 58 de ani, iar cu ocazia verificarii in bazele ... citește toată știrea