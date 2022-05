Un camion care transporta lemne ilegal a fost confiscat cu tot cu marfa

A transportat lemne fara acte si a ramas fara ele. In plus, si TIR-ul care transporta marfa a fost confiscat de politisti. Oamenii legii au tras camionul pe dreapta, in Targu-Carbunesti, si au descoperit in remorca 25 de metri cubi de lemn pentru care soferul nu a putut prezenta documente."Politisti din cadrul Politiei Orasului Targu-Carbunesti au depistat, in trafic, pe strada Eroilor, din localitate, un ansamblu de vehicule, format din cap tractor si semiremorca, in timp ce transporta ... citeste toata stirea