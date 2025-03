Un consilier explica pericolul folosirii WhatsApp in Consiliul Local Targu Jiu

Consilierul local Mitrut Stanoiu a semnalat faptul ca deciziile importante sunt discutate si votate pe WhatsApp inainte de sedintele oficiale din Targu Jiu, ceea ce considera ca este o practica ce elimina caracterul deliberativ al acestor sedinte.Conform Codului Administrativ, sedintele Consiliului Local trebuie sa fie spatii de dezbatere, in care sa fie exprimate argumente pro si contra inaintea votului. In plus, Legea 52/2003 privind transparenta decizionala obliga autoritatile locale sa ... citește toată știrea