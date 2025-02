Un consilier USR Gorj spune ca a fost batut de primar

Florin Cojocaru, consilier local USR in Dragutesti, a fost batut dupa ce a refuzat sa voteze un proiect de hotarare initiat de primarul Dumitru Ion Popescu. El spune ca agresorul este chiar primarul din Dragutesti, Dumitru Ion Popescu.In urma agresiunii suferite, consilierul local s-a ales cu piciorul luxat, dupa cum afirma intr-o postare pe Facebook: "Personalul contractual considera necesar sa-mi lanseze un pumn in coaste cand l-am salutat si am dat mana cu el. Legea junglei pare singura ... citește toată știrea