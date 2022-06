Un copil a fost la un pas de a fi muscat de o haita de caini fara stapan

Haitele de caini vagabonzi din municipiul Targu Jiu au bagat spaima in populatie. In ultima perioada, pe strazile orasului pot fi observati tot mai multi caini fara stapan, care s-au dovedit a fi agresivi cu trecatorii.Cel mai recent incident a avut loc pe strada Constructorilor din municipiul Targu Jiu. Un copil, in varsta de aproximativ 10 ani a fost la un pas de a fi muscat de cativa maidanezi. Baiatul se plimba pe o trotineta electrica si doar ... citeste toata stirea