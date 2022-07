Un deputat de Gorj a impanzit orasul cu scrisori de bilant

Deputatul USR Radu Miruta a umplut cutiile postale ale targujienilor carora le-a trimis o scrisoare in care explica activitatea sa in Camera Deputatilor.Pe doua pagini, Miruta se lauda cu legea 197 pentru pensionarea angajatilor CEO, neaplicata deocamdata, cu o initiativa care ar face "posibil un spital nou in Gorj", dar si cu alte 80 de legi la care sustine ca este initiator.Curios este ca noul spital din Gorj este acum o preocupare si pentru USR, si pentru PSD, care, de asemenea, anunta ... citeste toata stirea