Un drum nou in Romania, deschis circulatiei

O noua sosea a fost deschisa in Romania. Drumul Apusenilor, pentru ca despre el este vorba, a fost finalizat dupa doi ani de lucrari. Acesta are o lungime de 25 de km si face legatura intre judetele Cluj si Bihor.Drumul Apusenilor incepe de la intrarea in localitatea Valea Draganului si ajunge pana la limita cu judetul Bihor. Soseaua impresioneaza prin numeroasele peisaje si zone turistice.De asemenea, s-au construit 9 kilometri de trotuare, au fost modernizate 80 de podete si sapte poduri. ... citeste toata stirea