Un elev de 12 ani a scos cutitul la invatator

Un invatator din Iasi a fost amenintat cu cutitul de un elev in varsta de 12 ani. Mama minorului a fost amendata.In urma incidentului, un parinte care are copilul la aceeasi scoala a sustinut ca fiul sau a fost amenintat de elevul de 12 ani.In acest caz, Politia Iasi transmite luni, 9 decembrie, ca incidentul a avut loc pe 2 decembrie, intr-o scoala din municipiul Iasi, cand un elev a adus in unitatea de invatamant "un obiect taietor-intepator".Agentii au mers la fata locului si au ... citește toată știrea