Un elicopter a aterizat in Defileul Jiului

Razvan Bucuroiu, directorul editurii "Lumea credintei", a venit cu elicopterul la Manastirea Lainici. Aeronava privata a aterizat chiar pe sosea, in apropiere de lacasul de cult.Traficul a fost oprit in zona pentru ca elicopterul sa aterizeze in siguranta si sa nu fie pus in pericol vreun participant la trafic. Curiosii au facut fotografii si au filmat de aproape aterizarea.La final, Razvan Bucuroiu s-a fotografiat cu staretul manastirii si cu cativa calugari langa elicopter."Am recidivat, ... citeste toata stirea