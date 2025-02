Un erou gorjean, sarbatorit la 102 ani

Prefectul judetului Gorj, Virgil Dragusin, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor locale, a efectuat o vizita in comuna Alimpesti pentru a-l onora pe locotenent-colonelul in retragere Constantin Paunescu, care a implinit recent venerabila varsta de 102 ani. Evenimentul a avut loc in semn de recunoastere pentru contributia sa la apararea tarii si la istoria comunitatii gorjene.In cadrul ceremoniei, prefectul i-a inmanat veteranului un inscris de onoare, subliniind respectul si recunostinta ... citește toată știrea