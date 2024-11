Un fost deputat roman sustine ca este agent Mossad

Fostul deputat Nati Meir, retinut in Grecia si cautat de Romania pentru o condamnare de frauda, a sustinut in instanta ca ar fi fost agent Mossad pentru a evita extradarea, in timp ce avocatul sau contesta cererea, acuzand persecutii politice, scrie reporter24.ro.Nati Meir a fost arestat in Rhodos (Grecia) in virtutea unui mandat Interpol emis de autoritatile din Romania. Nati Meir este dat in urmarire dupa ce a fugit din Romania in 2016 pentru a scapa de o sentinta de 11 ani de inchisoare ... citește toată știrea