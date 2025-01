Un fost inspector scolar este cercetat pentru fraudarea bacalaureatului

Un fost inspector scolar este cercetat pentru fraudarea examenului de bacalaureat in judetul Mures.O ancheta a procurorilor anticoruptie a scos la iveala o frauda de mari proportii, intr-un caz petrecut la examenul de bacalaureat din 2023 in judetul Mures, arata datele consultate de HotNews.ro in 13 dosare aflate pe rolul Tribunalului Mures. Principalul vizat de ancheta DNA este fostul sef al Inspectoratului Scolar Judetean Sabin Gavril Pascan, care a demisionat din functie in vara anului ... citește toată știrea