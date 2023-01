Un fost om de afaceri din Targu Jiu, gasit decedat in locuinta

Un fost om de afaceri din municipiul Targu Jiu a fost gasit decedat intr-un imobil din zona Lido, din municipiul Targu Jiu.Alexandru Blidea avea varsta de 54 de ani si a fost gasit mort in locuinta lui. Acesta a fost printre primii oameni de afaceri care a deschis magazine in zona 9 Mai. El nu si-a gestionat insa bine afacerile si a intrat in faliment. Acesta a ramas doar cu mica locuinta aflata langa o benzinarie din cartierul 9 Mai, deoarece banca i-a pus sechestru pe restul bunurilor. ... citeste toata stirea