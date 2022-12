Un fost primar din Gorj se intoarce la munca de jos

Ion Ianasi, primarul ales din Vladimir, si-a pierdut mandatul la finele lunii trecute dupa ce instanta l-a condamnat definitiv pentru abuz in serviciu. Edilului i-a fost incetat mandatul printr-un ordin emis de Prefectura Gorj, iar acum este in concediul de odihna, insa cand va reveni, cel mai probabil se va intoarce pe postul de muncitor la sapat si curatat de santuri.Prefectura Gorj a emis un ordin in data de 12 decembrie prin care a incetat mandatul lui Ion Ianasi si l-a delegat pe ... citeste toata stirea