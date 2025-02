Un fost sindicalist obtine o pensie mai mare dupa ce a dat in judecata Casa de Pensii Gorj

Dupa aproape doi ani de procese, inca un fost salariat al Complexului Energetic Oltenia si-a gasit dreptatea in instanta de judecata in privinta pensiei. Fostul lider de sindicat Doru Craete, de la Termocentrala Rovinari, a dat in judecata Casa de Pensii Gorj in anul 2023 si acum a reusit sa castige, in prima faza, majorarea pensiei.Judecatorii Tribunalului Gorj au decis sa anuleze decizia de pensionare pe care Doru Craete a primit-o de la Casa de Pensii in iulie 2027 si sa-i elibereze alta ... citește toată știrea