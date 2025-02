Un gorjean creste struti si vrea sa deschida si o pensiune

Un localnic din comuna gorjeana Rosia de Amaradia a infiintat o mica ferma in localitate. A cumparat cativa struti in urma cu aproape doi ani, apoi a achizitionat un teren cu o priveliste pitoreasca, unde construieste o pensiune agroturistica. Vrea sa le ofere turistilor o experienta de neuitat. La fel, si copiilor, pentru ca pe langa struti, in curte mai sunt capre, iezi si un ponei.Dragan Vintu a cumparat strutii cand erau pui, acum au crescut si sunt deja atractia zonei. "I-am cumparat in ... citește toată știrea