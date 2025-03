Un gorjean explica de ce s-a urcat beat la volan

Un barbat din Branesti, Gorj, a fost condamnat in aceasta saptamana, la o pedeapsa de 8 luni de inchisoare cu suspendare, pentru infractiunea de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.Fapta a avut loc pe 9 mai 2023, in jurul orei 17:15, in orasul Turceni, cand politistii au oprit un autoturism marca Opel condus de acesta pentru control. La momentul testarii, barbatul emana halena alcoolica, iar aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,44 mg/l alcool pur in ... citește toată știrea