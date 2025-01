Un gorjean, in conducerea unui club de fotbal italian

Dan Sucu, cunoscut om de afaceri din Romania, a devenit recent presedinte al clubului italian Genoa, unul dintre cele mai prestigioase echipe din Serie A, iar alaturi de el este si un gorjean, Ovidiu Golea. Ovidiu Golea, fost fotbalist in ligile inferioare din Romania, a facut o cariera in domeniul marketingului. El este fiul sindicalistului Marin Golea.Razvan Rat, in varsta de 43 de ani, are un palmares impresionant ca jucator, ... citește toată știrea