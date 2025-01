Un gorjean ofera casa bunicilor unei familii nevoiase

foto: Casa este in comuna Lelesti"Ofer casa fara chirie la o familie serioasa care nu are unde sa locuiasca. Casa se afla la 12 km de Targu-Jiu. Mai multe detalii in privat sau la tel 0768/180.557". Este anuntul unui gorjean care este dispus sa ofere in folosinta gratuita casa bunicilor sai unei familii fara locuinta, dar care este dispusa sa aiba grija de gospodarie."Am casa bunicilor la Lelesti si nu mai este locuita de ... citește toată știrea