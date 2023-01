Un lider sindical anticipeaza rezultatul verificarilor: Directorii scapa si vinovat este tot mortul

Sindicalistul Manu Tomescu are indoieli asupra corectitudinii cercetarii facute in cadrul companiei dupa accidentul de la Jilt. El crede ca vinovati vor fi scosti fix cei care sunt nevinovati.Manu Tomescu spune ca poate anticipa ca in urma verificarilor, mortul va fi de vina."Trebuie sa plece acasa toti pentru ca nu ma pot impaca cu gandul ca vor fi vinovati tot mortii sau tot cei care lucreaza in productie si aici ma refer la conducatorii de formatie care au fost acolo, brigadieri, pentru ... citeste toata stirea