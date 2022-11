Un minor din Valcea, filmat in timp ce conducea o masina si provoca Politia: Ne vedem in trafic, baietii mei!

Politistii din Valcea s-au autosesizat dupa ce mai multi tineri au transmis live pe TikTok in timp ce se afla in trafic, intr-un autoturism care pare condus de un minor. In urma verificarilor, oamenii legii au constatat ca masina era condusa de un minor care nu are permis de conducere, acestia deschizand dosar penal, potrivit News.ro.In imaginile postate pe TikTok se vad mai multi tineri intr-un autoturism aflat in mers, la volanul caruia se afla un adolescent. Autovehiculul are volan pe ... citeste toata stirea