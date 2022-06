Un nou concert Stradivarius, langa Coloana fara Sfarsit

Clubul Rotary din Targu Jiu, impreuna cu Asociatia pentru Democratie Educatie Respect, organizeaza in 10 iulie 2022, ora 20:00, in Parcul Coloanei fara Sfarsit din Targu Jiu-Turneul Stradivarius 2022-Paganini Magic. Organizatorii anunta ca isi doresc sa se implice si in sprijinirea artistilor din Ucraina."Turneul International Stradivarius a ajuns la editia a XV-a. In fiecare an, violonistul Alexandru Tomescu, liderul acestui proiect, duce in toate regiunile tarii sunetul celei mai bune ... citeste toata stirea