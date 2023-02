Un nou cutremur in Gorj. 5, 7 pe scara Richter - update

Un cutremur puternic s-a simtit in urma cu putin timp. Primele informatii arata ca acesta a fost de 5,7 pe scara Richter.Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 15.16 in Oltenia, judetul Gorj, si s-a produs la adancimea de 40 km. De asemenea, au fost doua replici de 3,4 si 3,5.Pagube la mai multe cladiri din oras, printre care primaria Targu Jiu si Prefectura Gorj.Mii de oameni sunt pe strazi, in fata blocurilor sau caselor.update ISU Gorj:Pana in acest moment, in dispeceratul ... citeste toata stirea