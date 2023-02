Un nou cutremur in Gorj

Un nou cutremur s-a produs in judetul Gorj! De data aceasta, a fost vorba despre un seism slab in intensitate. Potrivit Institutulul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului magnitudinea acestui cutremur a fost de 2 pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 18 kilometri.Cutremurul s-a produs la ora 12:35, ora locala a Romaniei."In ziua de 14 Februarie 2023, la ora 12:35:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la ... citeste toata stirea