Dupa aproape zece zile in care nu s-a mai resimtit niciun seism in Gorj, pamantul s-a zguduit din nou, in aceasta dimineata, la ora 10. S-a produs un nou cutremur de 3,4 grade.Epicentrul a fost in Valea Mare. Seismul s-a produs la 6 kilometri adancime. Din fericire, nu au fost semnalate pana acum probleme la 112.La doar cateva minute distanta, cutremurul a fost urmat de un altul, cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter.Un seism mai mic, cu magnitudinea 2,3 a avut loc si in jurul ... citeste toata stirea