Liceenii inscrisi sa sustina examenul de Bacalaureat dau, astazi, proba la matematica sau istorie. In Gorj, peste 2900 de absolventi dau BAC-ul in aceasta luna.Examenul de Bacalaureat la Matematica este considerat de multi absolventi de liceu cel mai greu dintre toate probele pe care le au de sustinut. Tinerii care vor da acest examen, vor avea subiecte diferite, in functie de filiera, profil si specializare.Miercuri, 28 iunie, urmeaza proba ... citeste toata stirea