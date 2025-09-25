Editeaza

Un nou termen in procesul pentru Insulita Jiului. Consiliul Local, citat in proces

Sursa: Pandurul
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:47
10 citiri
A avut loc primul termen de judecata a procesului deschis pe rolul Tribunalului Bucuresti, de catre Fundatia Eco Civica impotriva Primariei Targu Jiu, prin care este contestat proiectul de vanzare a 15.000 de mp din Insulita Jiului. Bucata din insulita, unde a fost construit un complex de agrement, a fost vandut in urma cu cateva luni de Primaria Targu Jiu cu suma de 2,1 milioane de euro firmei Crescendo SRL. Urmatorul termen de judecata este 26 noiembrie.

