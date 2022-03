Un nou transport cu donatii a plecat din Gorj catre Ucraina

Grupul de initiativa "Gorj pentru Ucraina", din care fac parte zeci de organizatii neguvernamentale din judet, au trimis, luni, 7 martie 2022, un tir cu peste o mie de cutii cu produse care sa ajunga in Ucraina, stranse din comunitate, in ultima saptamana. Transportul a fost asigurat de o companie de curierat. Demersul ONG-urilor a fost sustinut de sute de gorjeni si gorjeni, iar voluntarii au muncit ore intregi in fiecare zi din sase centre de colectare: Targu Jiu, Motru, Rovinari, Novaci, ... citeste toata stirea