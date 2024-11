Un om de afaceri a murit sufocat cu mancare

Silviu Prigoana a murit. Decesul a avut loc intr-o maniera neasteptata. Afaceristul s-a stins in timp ce lua masa. Cunoscutul om de afaceri si politician s-a inecat si s-a sufocat cu mancare. Prigoana lua masa cu niste apropiati.Alexandra Alexandrescu, jurnalista la Realitatea TV, apropiata de Silviu Prigoana, a confirmat informatia marti dupa-amiaza, 12 noiembrie. Potrivit primelor informatii, fostul politician nu se afla in Bucuresti, la momentul in care a avut accidentul ce i-a provocat ... citește toată știrea