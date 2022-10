Un ONG din Bucuresti incearca sa readuca la viata un sat parasit din Gorj

Satul Ratez din comuna Godinesti se numara printre locurile depopulate din judetul Gorj. Daca in trecut aici isi duceau traiul aproximativ 400 de suflete, acum au mai ramas numai 50 de sateni, cei mai tineri localnici avand in jur de 70 de ani. Un ONG din Bucuresti, reprezentat de o gorjeanca cu origini in satul Ratez, vrea sa readuca la viata locul unde a copilarit, si unde parintii isi traiesc batranetea.Initiativa ONG-ului din Bucuresti nu este doar pe hartie ci s-au facut pasi pentru ... citeste toata stirea