Un padurar gorjean a scapat de acuzatii, prin prescrierea faptelor

Un dosar care viza un padurar din Gorj a fost tergiversat pana cand faptele s-au prescris. Judecatoria Targu Carbunesti a constatat zilele trecute incetarea procesului penal.Un gorjean a reclamat in 2014 furtul de lemne din padurea sa. "In actul de sesizare s-a retinut, in esenta, ca la data de 05.12.2014 numitul a sesizat organele de politie din cadrul Postului de Politie Barbatesti cu privire la faptul ca in perioada septembrie - noiembrie 2014, din padurea sa pe care o detine in comuna ... citește toată știrea