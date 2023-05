O mare de oameni imbracati in straie populare. Asta au admirat oamenii care au ajuns la Novaci, la Festivalul Urcatul oilor la munte. Printre cei care au luat parte la sarbatoare a fost si deputatul Radu Miruta, de loc din Novaci. Atat el, cat si sotia sa au imbracat haine traditionale, specifice zonei submontane."Fiecare dintre noi contribuim pentru ca locurile in care am copilarit sa ramana cu magia lor. Astazi, la Novaci, este despre traditia urcatul oilor la munte, moment si sarbatoare ... citeste toata stirea