Un politist a murit pe contrasens

Un agent de politie din comuna braileana Victoria si-a gasit sfarsitul in timp ce conducea un autoturism pe DE 584, in afara localitatii Albina, dupa ce ar fi intrat pe sensul opus de mers.Ulterior, a intrat in impact cu o autoutilitara, la volanul careia se afla un barbat de 48 de ani, din Braila, relateaza site-ul local Jurnal de Braila.Tragedia a avut loc in noaptea de 2 noiembrie, in jurul orei 03:15, potrivit politistilor de la Serviciul Rutier. Impactul a fost fatal pentru ... citește toată știrea