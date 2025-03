Un politist de 22 de ani s-a impuscat

Un politist in varsta de 22 de ani, din judetul Bacau, a fost gasit impuscat in cap. Tanarul a fost transportat la spital, avand functii vitale.Politistul din cadrul Postului de Politie Colonesti, judetul Bacau, s-a prezentat, in timpul noptii de vineri spre sambata, in jurul orei 23.00, la sediul Politiei municipiului Bacau de unde ... citește toată știrea