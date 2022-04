Un primar cu state vechi ameninta ca va pleca din PNL Gorj. Ce l-a suparat!

Ape tot mai tulburi in tabara liberala din Gorj. Unul dintre cei mai vechi primari din PNL ameninta ca va pleca din partid pana la urmatoarele alegeri. Liviu Cotojman, din Rosia de Amaradia, s-a suparat dupa ce prefectul Marcel Iacobescu a declarat public ca vor fi facute sondaje in toate localitatile conduse de edili PNL si doar in urma rezultatelor, vor fi stabiliti si viitorii candidati pentru alegerile locale din 2024.Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, a fost primul care a ... citeste toata stirea