Un primar de comuna anunta cea mai mare investitie din ultimii 30 de ani

Primarul din Stoina, Laurentiu Anghel, a anuntat ca a obtinut 15 milioane de lei prin Programul "Anghel Saligny" pentru reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de apa si construirea unei retele de canalizare in comuna.Veste b una pentru localnicii din Stoina. Acestia vor avea, in sfarsit, retele de apa si canalizare. Primarul spune ca suma obtinuta este mai mare decat toate investitiile din ultimii 30 de ani in Stoina."In aproape 2 ani ... citeste toata stirea