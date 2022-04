Un primar de municipiu s-a inscris in PSD

Primarul municipiului Caransebes, Felix Borcean, aflat la al doilea mandat, s-a inscris in PSD. Borcean a precizat ca a luat aceasta decizie pentru a "maximiza sansele Caransebesului la dezvoltare". El a candidat pentru primul mandat din partea PNL, iar pentru cel de-al doilea, independent.Felix Borcean a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care anunta ca s-a inscris in PSD."Vremea orgoliilor a trecut. Am castigat doua randuri de alegeri din ipostaze diferite, amandoua cu ... citeste toata stirea