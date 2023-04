Un edil din Gorj considera ca Prefectura nu are nici un rost si nu ajuta in nici un fel judetul sa se dezvolte. In afara faptului ca Prefectura ofera niste locuri de munca anumitor categorii de functionari, Madalin Palita considera ca angajatii de aici nu sunt capabili nici macar sa dea avizele de legalitate, in timp util, pe hotararile aprobate in Consiliul Local.Din punctul de vedere al primarului din comuna Danesti, Prefectura este o institutie inutila folosita doar pentru a mai crea ... citeste toata stirea