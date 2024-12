Un primar din Gorj arata motivele care au dus la depopularea localitatilor

Un primar din judetul Gorj explica de ce depopularea satelor a afectat majoritatea primariilor din judet. Edilul din Licurici considera ca lipsa investitiilor, dar si faptul ca in sate nu s-au creat conditii adecvate de trai, i-au determinat pe tineri sa plece la oras sau peste hotare."Cea mai mare problema a comunitatii este depopularea. Din pacate, nu doar la Licurici satele s-au depopulat in ultimii ani. Tinerii au plecat spre orase sau in strainatate. Nu avem investitori care sa creeze ... citește toată știrea