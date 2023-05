In contextul in care se discuta din ce in ce mai des de inchiderea Complexului Energetic Oltenia, iar Fondul pentru o Tranzitie Justa nu vine cu nimic concret, primarul din Bumbesti-Jiu se gandeste la viitorul sumbru al judetului din punct de vedere economic."Gorjul se confrunta cu o mare problema din punct de vedere economic. Ganditi-va ca CEO are peste 10.000 de salariati, pe orizontala probabil sunt de doua ori mai multi de atat care-si trag seva tot din acest complex energetic. Avem o ... citeste toata stirea