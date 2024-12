Un primar din Gorj cere presedinte tehnocrat

Nu doar oamenii de rand s-au saturat de clasa politica si de minciunile livrate de politicienii de la centru la fiecare alegeri. Chiar si primarii isi doresc acum un presedintele de tara fara culoare politica, dar cu coloana vertebrala si capacitate de a conduce o tara cu mari probleme financiare."Eu va spun sincer ca, la alegerile prezidentiale, as fi votat Calin Georgescu in turul doi, dar cand am vazut cat a putut sa minta ma bucur ca s-au anulat. A mintit mai mult decat Marcel Ciolacu. ... citește toată știrea