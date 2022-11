Un primar din Gorj face statii de incarcare sperand ca o sa primeasca microbuze scolare electrice

Primarul din Vagiulesti, Constantin Pirjol, spera sa primeasca microbuze scolare electrice si se pregateste pentru acest lucru. A facut un proiect pentru statii de incarcare, dar ca sa poate folosi microbuzele, in cazul in care le va primi, pentru ca in localitate nimeni nu are masini electrice.Constantin Pirjol a depus deja proiectul pentru a primii finantare pentru statiile de incarcare."Am depus un proiect pentru statii de incarcare desi nu avem masini electrice in comuna si nici ... citeste toata stirea