Un primar din Gorj nu si-a mai luat salariul de doua luni

Tot mai multe primarii au ajuns la fundul sacului. La Rosia de Amaradia, in Gorj, primarul spune ca nu si-a mai luat salariul de doua luni pentru ca nu au fost fonduri suficiente."A fost o luna cand nu am incasat salariul pentru ca sumele erau insuficiente. Si acum suntem in aceasta situatie de intarziere. Eu am intarziere de doua luni la salariu", a declarat primarul din Rosia de Amaradia.La fel ca multi edili, primarul si-a pus sperantele intr-o rectificare bugetara care spera sa vina ... citește toată știrea