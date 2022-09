Un primar din Gorj vrea camere de filmat in toata comuna si drone pentru politia locala

O investitie indrazneata dar si foarte utila se va realiza in comuna Balesti, acolo unde autoritatile locale vor sa impanzeasca localitatea de camere video. Mai mult decat atat, si Politia Locala va fi dotata cu drone de monitorizare.Proiectul pentru aceste investitii a fost depus prin PNRR si se asteapta finantarea in valoare de 340.000 de euro. "Am depus un proiect pentru realizarea unui sistem de supraveghere video in toata comuna. Tot in cadrul aceluiasi proiect o sa achizitionam si o ... citeste toata stirea